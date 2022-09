Domenica 18 settembre alle ore 15.00, presso la Riserva delle Salse di Nirano, è prevista l’iniziativa intitolata “Esploratori di microcosmi”. Si tratta di un’entusiasmante caccia al tesoro di farfalle, libellule, coccinelle, ragni e millepiedi per scoprire ed esplorare l’ambiente che ci circonda. Dopo averli cercati e riconosciuti saranno disegnati gli abitanti del microcosmo su materiali naturali, per portarli a casa come ricordo o lasciarli in Riserva durante una passeggiata di gruppo.

Il ritrovo sarà a Cà Rossa. È possibile prenotare attraverso la pagina dedicata reperibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese. Raccomandiamo l’uso della mascherina al chiuso e all’aperto quando non puoi mantenere le distanze dagli altri. Per le escursioni indossare sempre scarpe da ginnastica/trekking e abbigliamento adeguato

Per info: salse.nirano@fiorano.it oppure 0522/343238 – 342/8677118