E’ di 400.000 euro l’investimento dell’Amministrazione Comunale per i lavori di asfaltatura e manutenzione nelle vie del paese.

La scorsa settimana Iren ha completato la riparazione dei tagli effettuati lo scorso anno per il ripristino della rete idrica in via Boccaccio, via Case Nuove, via Spato e via Mora.

Da oggi sono invece partiti lavori di fresatura e asfaltatura a cura del Comune in via Gramsci, via Aspromonte e, successivamente, in via della Repubblica, nella nuova rotonda tra via A. Frank e via Guardanavona, lungo la quale sarà anche completata la ciclabile.

In questo periodo qualche cittadino ha notato squadre di operai lavorare in via Rivasi, in via De Amicis, in via Girondola e Govi, oltre che in altre strade del paese: in questo caso si è trattato di lavori di posa della banda larga a cura di ditte esterne, con le quali lo stesso Comune sta agendo per un ripristino a regola d’arte del manto stradale.

Inevitabile si verifica qualche rallentamento nella circolazione del traffico, moderato da movieri e impianti semaforici allestiti perché i lavori si svolgano in sicurezza e l’impatto sulla circolazione stessa sia il meno disagevole possibile.