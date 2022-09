Su Marketplace curava la pubblicazione degli annunci esca portando avanti la trattativa, e quando sulla carta riceveva i soldi delle “vendite fantasma” di piscine, bloccava l’acquirente, non spediva nulla e si rendeva irreperibile. In questo modo un 45enne napoletano ha raggirato anche un reggiano che ha risposto all’annuncio concernente la vendita di una piscina con accessori, commercializzata a 400 euro e che ha provveduto a pagare senza vedersi consegnare quanto acquistato.

Per questo i carabinieri della stazione di San Polo, a cui il malcapitato ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana il 45enne di Napoli. E’ risultato essere l’autore dell’inserzione e colui che ha portato avanti la trattativa, nonché l’intestatario della carta prepagata dove sono finiti i soldi.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata da un 60enne reggiano che aveva acquistato su Marketplace di Facebook una piscina con accessori. Dopo aver intavolato via messenger la compravendita riusciva a concludere l’acquisto per un importo di 400 euro versando, secondo quanto pattuito, la cifra sulla carta prepagata indicatagli dal venditore. All’accredito dell’importo non è però corrisposta la consegna in quanto il venditore è sparito nel nulla, bidonando il reggiano. Materializzato di essere rimasto vittima di una truffa l’uomo si è presentato ai carabinieri di San Polo d’Enza formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri i carabinieri catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierno indagato. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’uomo.