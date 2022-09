Nel corso dell’intervento per i noti fatti dell’8 settembre scorso, quando una coppia di magrebini è stata picchiata e rapinata all’interno della propria abitazione, la Squadra Mobile ha rintracciato, all’interno del casolare abbandonato controllato, anche un 30enne e un 27enne stranieri, risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, dopo essere stati muniti di Decreto di espulsione del Prefetto e di decreto di trattenimento del Questore, sono stati accompagnati ieri mattina al C.P.R. di Milano, per la definitiva espulsione dal Territorio Nazionale.

All’esito della ricognizione dei luoghi da parte degli uffici di polizia procedenti, la Questura ha immediatamente avviato la richiesta agli organi competenti di bonifica e messa in sicurezza del casolare abbandonato, risultato abusivamente occupato dai due stranieri arrestati e dai due accompagnati al C.P.R., come previsto dal Patto per Modena sicura, firmato nei scorsi giorni.