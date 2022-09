Un cittadino ceco domiciliato in un comune dell’Appennino reggiano, ieri mattina è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, congiuntamente ai colleghi delle stazioni di Castelnovo e Casina, che hanno dato esecuzione a un tre mandati di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie della Repubblica Ceca, essendo in quello Stato ricercato a seguito di altrettante condanne a complessivi 7 anni circa di carcere. L’uomo è accusato di una serie di truffe compiute tra gli anni 2000 e 2008 in quella Repubblica.

