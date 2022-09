A Castelfranco Emilia copertura completa, al 100%, sul fronte dell’offerta nidi. Tutte le domande pervenute entro il termine del 1° settembre, ben 282, hanno infatti ricevuto accoglienza. Un risultato molto importante quello raggiunto dall’Amministrazione, figlio della scelta della Giunta Gargano di cercare di garantire l’accesso ai servizi educativi a tutte le richieste pervenute, attraverso l’investimento di ulteriori fondi (85mila euro) con copertura a bilancio e ottenuta anche attraverso un intervento di ottimizzazione (raddoppio degli utenti dei servizi integrativi mantenendo gli stessi costi) e di nuove priorità di spesa dell’Amministrazione, coerenti con gli indirizzi ministeriali e regionali.

Come preannunciato nei mesi scorsi, inoltre, è stata confermata la prosecuzione della risposta integrata già avviata lo scorso anno con l’obiettivo di aiutare le famiglie che hanno questo tipo di necessità, compatibilmente con le risorse gli spazi fisici disponibili.

All’offerta dei posti nido nella forma classica, sono stati così affiancati servizi aggiuntivi e complementari, come ad esempio i servizi integrativi “Emilio”, “Stella Stellina”, “Spazio bambino” e “Nido a orario flessibile” che rappresentano un’ulteriore opportunità in termini di flessibilità ed accoglienza. Non solo. L’Amministrazione comunale, lo ricordiamo, ha anche istituito una sezione aggiuntiva presso il Nido Scarabocchio riorganizzando nell’ottica di una maggiore ottimizzazione gli spazi della Scuola d’Infanzia Picasso.