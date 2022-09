Si aprono giovedì 15 settembre alle ore 12 i termini per partecipare al Bando contributi per l’affitto 2022.

Il contributo intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto ed è rivolto ai titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad alloggi ubicati in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Vignola.

Saranno due le categorie di beneficiari ammessi al contributo: i nuclei familiari con ISEE fino a 17.154 euro (graduatoria 1) e i nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro che abbiano subito un calo del reddito superiore al 25% rispetto al reddito dichiarato nel 2021 (graduatoria 2).

Il contributo concedibile è pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Le domande devono essere compilate e presentate direttamente dai cittadini sulla piattaforma web regionale, a cui si accede tramite SPID/CIE/CNS, entro le ore 12 di venerdì 21 ottobre 2022. Il link di accesso alla piattaforma sarà attivo dalle ore 12 del 15 settembre e rintracciabile sul sito dell’Unione Terre di Castelli. Il processo di raccolta dati sarà semplificato e non sarà necessario allegare alcun documento . La compilazione della domanda potrà avvenire anche con l’assistenza fornita da soggetti privati accreditati dalla Regione (es. Caf e sindacati di settore) rintracciabili sul sito istituzionale della Regione Emiilia Romagna al link https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/contributi-per-l2019affitto-2022

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le graduatorie e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Tutti i requisiti per presentare la domanda sono descritti nell’Avviso pubblico completo che sarà pubblicato sul sito dell’Unione Terre di Castelli nei prossimi giorni