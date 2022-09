Dopo un’estate di poesia e musica tra albe e tramonti con la rassegna La luce della poesia, Poesia Festival 2022 riprende dal 18 settembre al 7 novembre con il consueto appuntamento autunnale che ospita nel territorio modenese il meglio della poesia contemporanea e non solo.

Numerosi gli eventi in programma da settembre a novembre, disseminati nei territori di undici comuni del modenese, che vedranno la poesia e la musica ancora una volta protagoniste della rassegna giunta ormai alla diciottesima edizione.

Le proposte di Poesia Festival oscillano tra il presente e il passato: ospiti della rassegna saranno infatti autori contemporanei di grande rilievo nazionale in dialogo con i grandi della poesia di tutti i tempi.

Di poesia e oltre si discorrerà nel corso della manifestazione: un ruolo di primo piano avrà la parola colta nelle contaminazioni con musica, teatro, fotografia, a comporre un ampio ventaglio di espressioni poetiche.

La manifestazione si apre domenica 18 settembre, al Castello di Guiglia alle ore 17.00, con un appuntamento dedicato al padre della poesia americana, Walt Whitman, che sarà ricordato dalla narrazione di Roberto Galaverni e dalle letture di Andrea Ferrari. Interventi musicali di Matteo Salerno (flauto), Aldo Capicchioni (violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Anselmo Pelliccioni (violoncello).

Quando la poesia si fa veicolo di pace: lunedì 19 settembre, in un luogo di straordinaria suggestione, Villa Nicolai nel Borgo antico di Savignano sul Panaro, alle ore 21.00, Alberto Bertoni proporrà una narrazione intitolata Poesie contro la guerra. Da Ungaretti a Mandel’stam. Ad accompagnare la serata saranno letture di Nicola Bortolotti e le canzoni – inni di pace – eseguite da Marco Baroni. Dalle ore 19.45, aperitivo poetico a cura di Cantina Bergonzini.

PPP. Poesie per Pasolini: nessun poeta contemporaneo è stato cantato in versi quanto

Pier Paolo Pasolini, tra omaggi, critiche, dialoghi, liti, celebrazioni. Più di 50 poeti che hanno scritto del “poeta delle Ceneri” sono stati riuniti da Roberto Galaverni in un volume per Mondadori che verrà presentato martedì 20 settembre a Castelnuovo Rangone, in via Roma, alle ore 21.00. Letture di Donatella Allegro e Andrea Santonastaso arricchiranno la serata, insieme agli interventi musicali di Stefano Maffizzoni (flauto) e Ludovico Armellini (violoncello).

Serata d’onore mercoledì 21 settembre con uno dei maggiori poeti italiani contemporanei, Maurizio Cucchi, il quale terrà una lezione magistrale al Teatro Fabbri di Vignola, alle 21.00. A seguire, concerto di Enrico Rava & Enrico Intra (tromba e pianoforte), due vere leggende del jazz non solo italiano. A presentare la serata sarà Miriam Accardo.

Alle tre maggiori poetesse italiane del Novecento, Antonia Pozzi, Amelia Rosselli e Alda Merini sarà dedicata la serata di giovedì 22 settembre, ore 21.00, a Castelvetro di Modena, località Cà di Sola, presso Villa Cialdini – Famiglia Chiarli. L’intervento di Alberto Bertoni sarà accompagnato dalle letture di Diana Manea e da interventi musicali di Trio Pianiste all’Opera.

Tre saranno gli appuntamenti di venerdì 23 settembre: alle ore 17.00 a Vignola, presso la Sala dei Grassoni, Un editore di poesia oggi: Samuele Editore. Intervengono Alessandro Canzian e Matteo Bianchi. Alle ore 18.00, Progetto per un laboratorio di scritture letterarie, con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni e Roberto Galaverni.

Alle ore 21.00, presso Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro, incontro con un vero e proprio mito della musica italiana, Mauro Pagani, che racconterà la sua vita musicale dialogando con Leo Turrini. In apertura, uno dei maggiori poeti italiani, Gabriele Frasca, leggerà le sue poesie.

Sabato 24 settembre, alle ore 10.00, nella splendida cornice delle colline di Castelvetro di Modena, presso l’azienda vitivinicola Roli (via Migliorara 13), triplice incontro con i poeti Giancarlo Sissa, che leggerà sue poesie introdotto da Alberto Bertoni, Andrea Gibellini presentato da Roberto Galaverni e Alberto Bellocchio in dialogo con Roberto Alperoli. Al termine sarà offerta una degustazione dei vini dell’Azienda Roli.

La sera, alle 21.00, appuntamento d’eccezione al Teatro Fabbri di Vignola, dove un gigante del cinema italiano come Giancarlo Giannini si esibirà in un Omaggio a Shakespeare, proponendo i monologhi più celebri tra musica e parole. Con lui sul palco i musicisti Marco Zurzulo (sax), Stefano Maffizzoni (flauto) e Andrea Candeli (chitarra).

Sarà un programma ad alta intensità poetica quello di domenica 25 settembre, presso la Rocca Rangoni di Spilamberto: si parte alle 12.30 con un Pic Nic poetico nel parco della Rocca, dove gli intervenuti saranno intrattenuti da poeti modenesi. Alle 15.00, spettacolo di Burattini poetici a cura di Luciano Pignatti. Alle 16.00, dopo un intervento introduttivo di Roberto Alperoli, si terrà l’appuntamento La poesia dei ragazzi: Simone Maretti leggerà alcune tra le più belle poesie scritte dai ragazzi delle scuole medie inferiori per il concorso organizzato dal 2005 dall’Associazione Dama Vivente di Castelvetro. Le letture saranno accompagnate in musica da Simone Di Benedetto.

Alle 17.00 Guido Monti leggerà sue poesie. A seguire, incontro con Valerio Magrelli, noto poeta, traduttore e critico letterario, che sarà introdotto da Roberto Galaverni.

A chiudere in bellezza la lunga domenica di Poesia Festival sarà il concerto di Eugenio Bennato, uno dei fondatori della musica popolare italiana.

Carmen Yáñez sarà l’ospite d’eccezione di Poesia Festival sabato 8 ottobre: in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca Luis Sepúlveda di Castelnuovo Rangone (Via Enrico Fermi 1), alle ore 17.00, la poetessa leggerà le sue poesie dedicate al marito Luis Sepúlveda, scomparso nel 2020.

Un altro grande poeta del Novecento italiano sarà protagonista dello spettacolo dal titolo Ecloga XI. Un omaggio presuntuoso alla grande ombra di Andrea Zanzotto, a cura di Ert, che andrà in scena giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, ore 21.00, al Teatro Fabbri di Vignola, con Leda Kreider e Marco Menegoni. Musiche e sound design sono di Mauro Martinuz, drammaturgia di Simone Derai, Lisa Gasparotto, regia, scene, luci a cura di Simone Derai. Luca Altavilla sarà la voce del Recitativo Veneziano.

Sarà invece un’esplorazione nell’universo narrativo di un grande scrittore e poeta modenese quella proposta sabato 15 ottobre, alle 17.00, presso il Complesso San Paolo di Modena (via Selmi 63, Sala del Leccio). Antonio Delfini. Un uomo pieno di grazia il titolo dell’incontro, che avrà inizio con un intervento introduttivo di Roberto Barbolini, seguito dalla lettura del racconto Il 10 giugno 1918, uno dei capolavori di Delfini, a cura di Claudio Calafiore e Andrea Ferrari. Interventi musicali di Nicolò Vivi (chitarra) accompagneranno le letture.

Il cartellone di Poesia Festival prosegue domenica 16 ottobre con una giornata densa di appuntamenti. Alle ore 10.00, presso l’Associazione La Fonte di Modena (strada Fonte San Geminiano Ovest), in collaborazione con AUSL, incontro con le poetesse Vivian Lamarque e Beatrice Zerbini, con un’introduzione di Alberto Bertoni.

Alle ore 10.30, presso il Complesso San Paolo di Modena, Michele Smargiassi, uno dei maggiori esperti di fotografia, proporrà una conversazione dal titolo Carezze al mondo. Luigi Ghirri e Gianni Celati, un’amicizia poetica, dedicata a due giganti della fotografia e della letteratura. Alle ore 17.00, sempre al Complesso San Paolo, triplice incontro con i poeti Stefano Massari, presentato da Marco Bini, Mario Santagostini presentato da Alberto Bertoni e Vivian Lamarque presentata da Elisa Nanini.

Domenica 23 ottobre alle 17.00, presso il Teatro di Kia di Marano sul Panaro, si terrà la presentazione di Malgretù, raccolta poetica corale appena pubblicata, con gli autori Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Francesco Genitoni, Emilio Rentocchini, Jean Robeay, Elio Tavilla, Enrico Trebbi. A Giuliano Della Casa si devono le illustrazioni. La presentazione sarà introdotta da Federico Carrera e musicata da Andrea Candeli (chitarra), Matteo Ferrari (flauto) e Matteo Salerno (flauto).

Tre importanti personalità del panorama poetico contemporaneo si alterneranno sul palco sabato 29 ottobre, presso la Sala del Leccio al Complesso San Paolo di Modena, a partire dalle 17.00: Nicola Crocetti racconterà Poesie da Spiaggia, l’antologia curata con Jovanotti, edita a maggio 2022. Ad introdurlo sarà Alberto Bertoni. Silvia Bre leggerà Robert Frost da lei tradotto e il suo ultimo libro Le Campane (Giulio Einaudi Editore, 2022). Introduce Marco Bini. Milo De Angelis leggerà De Rerum Natura di Lucrezio da lui tradotto (Mondadori, 2022). Introduce Roberto Galaverni.

L’edizione 2022 di Poesia Festival si chiuderà lunedì 7 novembre a Savignano sul Panaro, presso il Teatro La Venere. Alle ore 21.00, il noto psichiatra e scrittore Paolo Crepet proporrà una conversazione intitolata Lezioni di sogni, ispirata alla sua ultima pubblicazione (Mondadori, 2022). In apertura, Roberto Pazzi, grande poeta e narratore italiano, leggerà le sue poesie. Interventi introduttivi a cura di Roberto Alperoli e Alberto Bertoni.

Poesia Festival 2022 si chiude nella memoria di Marco Santagata.

Questa edizione è dedicata a Roberto Serio che con la sua intelligenza appassionata ha contribuito a far nascere il Poesia Festival.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it