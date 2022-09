BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il ministro tedesco ha detto che non hanno nessuna pregiudiziale sul price cap. Le aperture sono state tante. Il clima è stato molto costruttivo, i paesi contrari sono quelli limitrofi alla fascia Est perchè possono avere dei timori in più”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, a Bruxelles, dopo il vertice dei ministri dell’Energia dell’Ue sul rincaro dei prezzi.

“Tutti i Paesi membri si sono pronunciati in favore delle proposte della Commissione – ha spiegato Cingolani -, a cui è stato dato un mandato pieno per andare avanti: noi abbiamo rilanciato molto intensamente sul tetto al prezzo del gas e il risultato è stato positivo, con 15 Paesi si sono pronunciati chiaramente in favore di un price cap generalizzato. E’ una maggioranza molto forte: nel mandato verrà chiesto alla Commissione di elaborare al più presto una proposta”, ha aggiunto.

