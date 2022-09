L’appuntamento è sabato 10 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, presso gli impianti sportivi.

Il progetto nasce con l’obiettivo primo di realizzare una giornata di tutti e per tutti, in particolar modo per coinvolgere e avvicinare tutte le persone alla pratica sportiva e per riconsegnare al paese, soprattutto a bambini e ragazzi, momenti all’insegna dello sport, dell’amicizia, della condivisione, dell’aggregazione e della socialità.

Durante l’intera manifestazione sarà possibile cimentarsi in tutte le dieci diverse discipline presenti (un’unicità in Appennino) in maniera gratuita: una bellissima occasione per tutta la comunità per conoscere, scoprire e riscoprire le attività presenti nel territorio vergatese.

Calcio, pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, tiro a segno, atletica, arti marziali, tennis, ruzzolone: una varietà sportiva non indifferente per un comune d’Appennino.

Per i più piccoli saranno presenti anche gli scivoli gonfiabili, a cura della Proloco di Vergato.

L’evento è promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Vergato assieme a tutte le associazioni sportive del territorio.