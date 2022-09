La Polizia di Stato di Bologna ha fermato una donna che stava viaggiando in contromano lungo la corsia sud dell’autostrada A/1 percorrendo circa 20 chilometri da Rioveggio a Sasso Marconi. È accaduto ieri sera quando le pattuglie della Sottosezione autostradale di Bologna Sud sono state allertate in quanto era stata segnalata un’autovettura che viaggiava in contromano mettendo pericolosamente a rischio l’incolumità degli altri automobilisti in transito.

Le pattuglie, quindi hanno subito predisposto una manovra di “safety car” al fine di rallentare il flusso veicolare in modo da diminuire la probabilità che l’autovettura in contromano creasse incidenti con le auto che procedevano nel giusto senso di marcia.

Le manovre poste in essere dalle pattuglie per fermare questo veicolo sono state complesse in quanto la conducente manifestava l’intenzione di proseguire la sua rocambolesca marcia tanto che la stessa, all’interno della galleria “Monte Mario” finiva la sua corsa tamponando una delle auto della Polizia, causando lievi lesioni a due agenti.

I poliziotti hanno contestato alla conducente, una donna residente in Germania di 64 anni, violazioni al Codice della Strada per più di 2900 euro di sanzioni ammnistrative e 18 punti decurtati, oltre alla segnalazione alla Prefettura per l’inibizione alla guida in Italia ed il fermo amministrativo dell’autovettura per 3 mesi.