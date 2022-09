La bicicletta è il mezzo di locomozione a cui la gente di pianura è più affezionata, e Soliera non fa eccezione con la sua rete di piste ciclabili che promuovono una mobilità sana e alternativa a veicoli più inquinanti. Ma, com’è naturale, anche i velocipedi hanno i loro acciacchi e necessitano di manutenzione. Per questo la sezione carpigiana della Fiab Modena, con il patrocinio del Comune di Soliera, propone un corso gratuito di ciclomeccanica di base presso Habitat, la casa della cultura dei via Berlinguer 201.

Gli incontri sono tre e si terranno per tre martedì consecutivi, dalle 18 alle 20. Si comincia il 20 settembre parlando di foratura e sostituzione gomme; si prosegue il 27 settembre con un focus sul controllo e sulla sostituzione delle parti meccaniche usurate; infine il 4 ottobre ci si concentrerà sull’intera tipologia di regolazioni, unitamente ad un ripasso pratico di ciò che si è appreso.

Il corso viene tenuto da socio Fiab Carlo Colli. Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti. La prenotazione va effettuata entro il 15 settembre attraverso un messaggio sms/whatsapp ai seguenti numeri: 349.1840648 (Lorenza) e 379.2547035 (Roberta).

L’iniziativa viene organizzata nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità che quest’anno si tiene dal 16 al 22 settembre. Il tema della settimana 2022 è “Più connessi, più liberi”.