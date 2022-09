Il Comune di Savignano sul Panaro vuole proseguire nel dare sostegno economico alle associazioni di volontariato che vogliono progettare iniziative ed eventi nel corso dell’anno 2022, cercando di replicare l’azione di sostegno dell’anno 2021.

La presenza e la vitalità delle Associazioni di volontariato nell’ambito della comunità Savignanese rappresenta una fonte indispensabile per rendere viva una comunità e, mediante un calendario di iniziative programmate, ha permesso di far crescere la qualità e la continuità di iniziative che stanno portando Savignano sotto ai riflettori dell’interesse di tanti.

Basti citare l’enorme successo di alcune iniziative organizzate dalle Associazioni stesse e sia quelle organizzate dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con il volontariato, che nel corso di questi anni hanno visto la presenza di tanti cittadini venuti per l’occasione.

Ci riferiamo alla MAGNALONGA DIURNA E MAGNALONGA NOTTURNA, ALLA LOTTA PER LA SPADA DEI CONTRARI, AL POESIA FESTIVAL, AL FESTIVAL DEL FUMETTO BETTY B, ALLE SERATE AL BORGO IN OCCASIONE DI NOTE D’ESTATE, ALLE CENE IN VIGNA e ALLE VISITE TEATRALIZZATE AL BORGO.

Le attività che il bando vuole valorizzare maggiormente riguardano la tutela e valorizzazione dell’ambiente, la tutela e promozione dei beni storici ed artistici, la promozione del territorio e dei suoi prodotti, le attività culturali, celebrative ed educative, le attività umanitarie e socio-assistenziali, la salute, lo sviluppo sostenibile, la promozione dell’integrazione dei nuovi cittadini e delle pari opportunità fra uomini e donne.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo che varierà a seconda della capacità di sviluppare progetti, dando maggiore rilevanza a quelli che abbiano come scopo lo sviluppo del turismo locale, con il coinvolgimento della comunità locale e alla capacità di promuovere iniziative aventi valenza sociale e culturale. L’importo messo a disposizione dal bando ammonta a Euro 8.500, con possibilità di incremento a Euro 10.000 da approvare con la prossima variazione di bilancio.

Le domande potranno essere presentate entro il 25 settembre 2022.