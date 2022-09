Il Gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Palagano, ha avviato quest’oggi un’importante serie di lavori che, una volta ultimati, realizzeranno il risanamento del collettore fognario del capoluogo, nel tratto compreso tra Via Toggiano – Via XVIII Marzo e Via Campo Sportivo.

L’intervento consiste nella posa di un tratto di circa 120 metri di condotta fognaria, che andrà a sostituire quella esistente. Contestualmente verranno rifatti anche tutti i pozzetti e gli allacci fognari collegati alla nuova infrastruttura.

Il cantiere si svilupperà in Via Toggiano e in via 18 Marzo e comporterà lavori della durata approssimativa di due mesi.

Grazie a questo investimento, che richiederà un investimento di circa 250mila euro, sarà possibile ammodernare la rete fognaria che serve l’abitato di Palagano.

Della cifra totale, un contributo di 70mila euro ha come fonte di finanziamento la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto investimento infrastrutturale urgente finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture. La restante parte è invece sostenuta dal Gruppo Hera.