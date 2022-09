I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, sanzionando le condotte più pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

I controlli sono stati eseguiti sulla viabilità stradale, principale e secondaria, dei 47 comuni della provincia, con pattuglie delle Tenenze e Stazioni competenti per territorio e con gli equipaggi dei Nuclei Radiomobile delle quattro Compagnie, operanti nelle 24ore.

Nella giornata di ieri, a fronte di oltre 230 controlli su strada in tutta la provincia, tra le condotte di guida più gravi rilevate dai militari vi è stata quella di un 45enne sorpreso all’una del mattino, a Cavezzo, alla guida dell’autovettura con la patente revocata, peraltro recidivo nella violazione, e quella di un 32enne che, a Montese, nel corso della mattina, è risultato alla guida della propria autovettura con documenti di guida internazionali risultati falsi. In entrambi i casi, i conducenti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Modena: il primo per guida senza patente, con sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e il secondo per uso di atto falso e falsità materiale commessa da privato, con contestuale sequestro penale del veicolo.

Nel corso di tali servizi, un 19enne fermato e controllato a Medolla dai militari della locale Stazione, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena poiché trovato in possesso di una dose di hashish e di uno spinello.