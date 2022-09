Lungo la strada provinciale SP 26 “Valle del Lavino” (via Rigosa) nel comune di Bologna, per attività di collaudo nell’ambito dei lavori di ripristino dell’impalcato del ponte sul Torrente Lavino al km 4+448 dell’autostrada A14 (svincolo Bologna Borgo Panigale) chiusura totale al transito dal km 0+000 (intersezione a rotatoria con Via M. E. Lepido) al km 0+950 (intersezione con Via San Sebastiano) dalle ore 00:00 alle ore 24 di lunedì 12 settembre.

Ai residenti e ai lavoratori delle attività produttive sarà consentito accedere parzialmente al tratto di strada interessato, ad esclusione dell’area di cantiere in corrispondenza del ponte. Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto.