L’altro pomeriggio si trovava all’interno di un parco del comune di Viano quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Scandiano, ha cambiato improvvisamente direzione allontanandosi dai militari. Un atteggiamento ritenuto sospetto dagli operanti che hanno optato per approfondire i controlli procedendo al fermo e all’identificazione del giovane.

Sospetti più che motivati dal momento che, terminate le procedure di identificazione, lo stesso giovane, mostratosi collaborativo, optava per anticipare l’esito dei controlli consegnando spontaneamente ai carabinieri un panetto di hascisc del peso di circa 50 grammi. La successiva perquisizione personale consentiva il rinvenimento anche classico armamentario per lo spaccio costituito da un bilancino di precisione occultato nello zaino tenuto sulle spalle dal giovane.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 20enne reggiano. Al ragazzo è stato sequestrato un panetto di hascisc del peso di 45 grammi, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di 140 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.