Nell’ambito della Settimana dello Sport e del Benessere è in programma, per venerdì 9 settembre alle ore 18.00, l’inaugurazione ufficiale al Parco Berlinguer del progetto “Sport nei parchi”, già partito in via sperimentale nel mese di luglio, ma che, da questo mese, entra nel vivo.

Com’è noto, in epoca Covid, il Comune di Vignola aveva partecipato al bando di attuazione del protocollo di intesa sancito tra Sport e Salute S.p.a – Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita – che ha ideato il progetto e promosso in collaborazione con A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani – in tutta Italia risultando vincitore. Il piano è volto ad aumentare lo svolgimento di attività motorie nei parchi cittadini. Sono state stanziate risorse per 25mila euro totali, dei quali 12mila a carico di Sport e Salute S.p.a e 13mila del Comune, destinate all’organizzazione di attività motorie nel parco Berlinguer, in via Ragazzi del ’99, nei fine settimana. Si è così creata un’“Isola dello Sport” rivolta a diversi target di età, dai bambini agli anziani passando per i diversamente abili, tramite l’intervento diretto delle associazioni sportive del territorio, coordinate dall’associazione Ki-Oshi insieme al Centro attività motorie e a Scuola Pallacanestro Vignola, Scuola Pallacanestro Savignano, Scuola Pallacanestro Spilamberto, Scuola Pallacanestro Castelnuovo.

Le attività, a ingresso gratuito per i partecipanti, si svolgono nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, con attività propedeutiche per l’attività sportiva dei bambini e attività di mobilità dolce per adulti. Il calendario completo delle attività, diverso ogni mese, è consultabile sul sito del Comune di Vignola www.comune.vignola.mo.it.

“Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con Anci e il Comune di Vignola, attore e beneficiario del progetto, è il nuovo modello di fruizione dei parchi, luoghi dove svolgere attività sportiva gratuita durante il weekend, come conferma il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli “La società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza della linea di intervento 2 del progetto ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Venerdì 9 settembre, alle 16.30, inizierà l’attività sportiva, mentre l’inaugurazione è fissata per le ore 18.00. Alla cerimonia saranno presenti, oltre alle associazioni sportive che animano il progetto, il campione di pallavolo Valerio Vermiglio, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, l’assessore allo Sport del Comune di Vignola Luca Righi, la segretaria di Sport e Salute S.p.a Emilia Romagna Antonella Luminosi e la coordinatrice Sport nei parchi Vignola Federica Longo.