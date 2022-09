Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore, le forze dell’ordine hanno svolto specifici servizi di prevenzione e contrasto alla commissione di reati nella zona della Stazione Storica di Reggio Emilia e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi.

I servizi, coordinati da Funzionario della Polizia di Stato, si sono avvalsi di pattuglie di Questura e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nonché del personale del Posto Fisso di Polizia di via Turri. Inoltre, ai servizi ha partecipato attivamente anche la Polizia Locale. L’attenzione è stata rivolta ai luoghi adiacenti ai palazzi di via Turri dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in zona.

Nell’ambito di questi servizi, sono stati fermati e identificati due uomini che, in seguito ad accertamenti, sono risultati irregolari sul territorio nazionale: il primo proveniente dalla Nigeria classe ’90, il secondo di origini gambiane classe ’95. Entrambi sono stati accompagnati presso Centri di Permanenza per il Rimpatrio nei rispettivi Paesi di origine.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, tenendo conto delle segnalazioni che giungeranno presso la Questura, nonché presso il Posto Fisso di Polizia di via Turri.