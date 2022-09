Cielo prevalentemente nuvoloso con piogge e rovesci sul settore occidentale al mattino; nel pomeriggio piovaschi sul settore centro-orientale potranno assumere localmente anche carattere temporalesco sui rilievi e sulle aree di pianura in prossimità del Po. In serata attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra i 19/20 gradi sulle aree di pianura e i 20/ 21 gradi sulla fascia costiera; massime tra 26 e 30 gradi. Venti deboli-moderati sud-occidentali ma con rinforzi di forte intensità sulle aree del crinale appenninico. Mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento sino a divenire mosso al largo e sul settore costiero ferrarese; poco mosso altrove.

(Arpae)