L’iniziativa svoltasi al Campo di Educazione Stradale domenica scorsa, ha visto la presenza di numerosi bambine e bambini, accompagnati dai rispettivi genitori. In alcuni momenti si sono contati fino a 170 presenze all’interno del campo.

I bimbi hanno prima svolto un tragitto nel ruolo di pedoni e assieme all’animatore hanno preso visione dei cartelli stradali apprendendone il significato. Successivamente hanno percorso le stradine in sella alle biciclette, di proprietà o messe a disposizione dal Comune. Un vero “formicaio” di piccoli ciclisti che si è mosso nel rispetto di direzioni di marcia, precedenze, semafori rossi e strettoie.

Contemporaneamente ai tavoli del laboratorio Riciclettalab i bambini, sotto la la guida di un altro operatore, con cartone, tappini, carte luccicanti, pennarelli, forbici e colla hanno realizzato e personalizzato campanelli, manopole e girandole per rendere allegro e divertente il loro mezzo di trasporto ecologico.

L’iniziativa gratuita sarà replicata domenica prossima, 11 settembre.

L’evento si terrà sempre dalle ore 16,30 alle 18,30, al campo di educazione stradale in via J.F. Kennedy 9 a Nonantola. In caso di maltempo l’appuntamento sarà posticipato alla domenica successiva.

Per ulteriori informazioni 3805839749 campoeducazionestradale@gmail.com