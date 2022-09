Inizierà venerdì 9 settembre una nuova fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Gli interventi, della durata di due mesi, interesseranno questa volta piazzale IX Gennaio, via Lelli, via Matteotti, via Rustichelli, via Turchi e via Turci. Nello specifico, il progetto prevede la sostituzione dei punti luce esistenti di vecchia generazione con dei nuovi dotati di sorgente LED a basso consumo, producendo effetti positivi sia in termini di maggior risparmio energetico (del 70% circa) che di minori emissioni da parte dell’Ente.

Le operazioni sono interamente realizzate grazie all’assegnazione di uno specifico contributo statale, pluriennale, confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riguardante la linea progettuale denominata “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”. La somma destinata al Comune di Campogalliano è di 70 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Rispettata la tabella di marcia annuale con la conclusione, nel 2020 e nel 2021, degli interventi di efficientamento energetico previsti nell’area di viale Martiri della Libertà e in zona Dogana.