Per consentire lo svolgimento in totale sicurezza della “Festa dello sport e del volontariato 2022”, in calendario per sabato 10 e domenica 11 settembre nel centro storico di Guastalla e della corsa podistica “Guastalla Half Marathon”, che si terrà domenica 11 settembre e attraverserà varie vie del territorio comunale, al fine di garantire la pubblica incolumità sia degli addetti e partecipanti all’evento, sia degli spettatori e utenti della strada, si rende necessario istituire il divieto di circolazione e sosta con rimozione in diverse vie del territorio comunale.

In particolare, per la Festa dello Sport e del Volontariato, divieto di circolazione e sosta con rimozione dalle ore 15:00 di sabato 10 settembre alle ore 20:00 di domenica 11 settembre nelle seguenti vie: PIAZZA MAZZINI – VIA GONZAGA – VIA PASSERINI – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA PRAMPOLINI (tratto compreso tra Via Gonzaga e Via IV Novembre) – VIA VERDI (tratto compreso tra Via Gonzaga e Via IV Novembre) – VIA CARDUCCI (tratto compreso tra Via Gonzaga e Via IV Novembre) -VIA SPALLANZANI (tratto compreso tra Via Gonzaga e Via IV Novembre) – VIA MARTIRI DI BELFIORE (tratto compreso tra Via Gonzaga e Via Zuccherini).

Per “Guastalla Half Marathon”, divieto di circolazione dalle ore 8:30 di domenica 11 settembre per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della gara, nelle seguenti vie: LARGO GRAMSCI – ROTATORIA DEL CASCELLA – VIALE LIDO PO – VIALE ARGINE PO – VIA ARGINE CROSTOLO – VIA RONCAGLIO SUPERIORE – VIA SACCO E VANZETTI (area ciclo-pedonale) – VIA ALLENDE – VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SPAGNA – VIA PIEVE – VIA DELLE VILLE – VIA SANT’IGNAZIO – VIA VEGRI – VIA CASTAGNOLI – VIA SICHEL – VIA CESAREA – PIAZZA MARTIRI PATRIOTI (lato nord) – LARGO DEI MILLE – VIA CISA LIGURE – VIA 11 SETTEMBRE – VIA PALAZZINA – VIA ZAFFANELLE – VIA LEOPARDI – VIA ZIBORDI – VIA UGO FOSCOLO.

I veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, così come il comando di Polizia locale, i mezzi di soccorso e di Protezione civile saranno autorizzati al transito e alla sosta in deroga all’ordinanza.