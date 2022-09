Musica, street food, boccali e divertimento alla Polivalente di via Ciro Bisi: sabato 10 settembre c’è la Festa della Birra a Castelnuovo.

Dalle 18 sarà possibile gustare in compagnia una selezione di birre e scegliere il proprio street food preferito, tra piadine e borleghi, il tutto accompagnato dalla musica di Lexoband e il dj set di dj Pinto.

L’iniziativa è organizzata dalla Pubblica Assistenza, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone, e il ricavato sarà utilizzato per le attività e i progetti dell’associazione.

Nuova installazione al Parco Terzani

A dieci anni dall’intitolazione, una nuova installazione accoglierà i visitatori al parco Tiziano Terzani di Castelnuovo Rangone. Sabato 10 settembre alle 16 nell’area verde di via Parini avrà luogo l’inaugurazione dell’opera di Andrea Capucci “Un battito d’ali – Il pensiero profetico di Tiziano Terzani”, alla presenza del Sindaco e degli amministratori locali.

L’installazione, donata dall’associazione culturale “Ricognizioni sull’Arte” in un progetto curato da Alessandro Mescoli e Massimiliano Piccinini, riproduce un raduno di uccellini in ceramica ingobbiata, spiriti liberi della natura, metafora di incontro, ascolto e condivisione di idee pur nella diversità, che intende rinnovare idealmente il messaggio di Terzani.

Si arricchisce così l’area verde – la prima in Italia dedicata a Terzani – pensata per essere uno spazio di meditazione e di ascolto nel cuore del paese: la nuova opera è infatti stata collocata all’esterno della casetta in larice costruita dieci anni fa a mano su progetto di Capucci, che rievoca la gompa tibetana dell’Orsigna, dove il grande scrittore ha vissuto gran parte della propria vita, compresi gli ultimi giorni.

Nel corso dell’evento Claudio Calafiore leggerà alcuni brani scritti da Terzani, con interventi musicali a cura di Andrea Ferigo Sitarvala.