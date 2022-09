Al Castello di Sarzano va in scena “L’ultima notte a Montefiorino”, un testo originale di Matteo Manfredini interpretato da Enrico Salimbeni con l’accompagnamento musicale, canto e sonorizzazione di Ezio Bonicelli, per la regia di Jacinthe Leclerc.

L’appuntamento è per il prossimo 10 settembre alle ore 21. L’ ingresso è gratuito e limitato ai posti disponibili; non sono previste prenotazioni.

La storia è narrata in prima persona con gli occhi di un giovane che entra nella Resistenza e racconta le settimane di indipendenza della zona di Montefiorino sugli Appennini tra Modena e Reggio Emilia.

L’evento è organizzato dal Comune di Casina con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto Campi Visivi.