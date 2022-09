“BEL TEMPO SI SPERA. Clima pazzo o cambiamento climatico?” Se ne parla venerdì 9 settembre – ore 21:00 – presso la Sala Loggia di Piazza Repubblica 5 a Formigine, in una iniziativa organizzata dal circolo Legambiente “Chico Mendes” in collaborazione con il Comune, in occasione del 51° Settembre Formiginese.

Siamo reduci da un’estate per molti aspetti “estrema”. Casualità o effetto del cambiamento climatico? Uno scienziato, esperto nazionale di fenomeni atmosferici, ci spiegherà le dinamiche fisiche di questi eventi, che dovremo attenderci in forma accresciuta anche in futuro. Si tratta del Prof. VINCENZO LEVIZZANI, fisico dell’atmosfera e dirigente di ricerca presso ISAC-CNR.

A noi, dunque, il compito di riflettere e prendere le decisioni che l ‘”emergenza climatica” richiede.

Info: Circolo “Chico Mendes”- circolochicomendes@libero.it