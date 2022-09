Torna ‘Mind the drive, Occhio alla guida’, per continuare a tenere alta l’attenzione sul contrasto alla distrazione al volante, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui ripartono le attività lavorative e il traffico si intensifica.

La quarta edizione dell’evento, promosso dalla Direzione generale dell’Assemblea legislativa insieme all’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, si svolgerà venerdì 9 settembre dalle 9.30 alle 12.30 presso la sala polivalente ‘Guido Fanti’ dell’Assemblea legislativa.

Si tratta di un percorso dedicato all’analisi e al miglioramento del benessere organizzativo dei collaboratori della Regione Emilia-Romagna e, da quest’anno, aperto al pubblico.

Parteciperanno la presidente e il direttore generale dell’Assemblea legislativa, il presidente dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, Mauro Sorbi, l’ex procuratore della Repubblica Aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, la psicologa del lavoro e psicoterapeuta, Maria Carla Tabanelli e la naturopata e counselor della vista, Amalia Gorni.

È possibile seguire l’evento in presenza (prenotazione a ALBenessere@regione.emilia-romagna.it e fino ad esaurimento posti) e in diretta streaming collegandosi al link: https://www.digital4democracy.com/seduteonline/eventiemr