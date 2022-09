Prosegue l’ormai nota rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano (via del Castello n.12) “Note di Notte”. Dieci appuntamenti ci accompagneranno lungo tutta l’estate 2022, con musica di qualità declinata in modi differenti.

Nelle serate di sabato 10 e domenica 11 settembre arriva un duplice importante omaggio intitolato “Le Grandi Voci Italiane”. L’associazione culturale 2A – curatrice del doppio appuntamento – il 10 settembre proporrà al pubblico i più grandi successi del Festival di Sanremo, dal 1951 fino ad oggi. Valeria Fabiano: voce; Andrea Adani: chitarra; Luca degli esposti: voce e basso; Mirko Pizzirani: percussioni. Domenica 11 settembre invece andrà in scena il concerto dei “Filippo Graziani Trio”: i brani più celebri del grande Ivan Graziani eseguiti dal figlio, in una cornice tanto evocativa. Il trio riprende la formazione storica dei concerti di Ivan degli anni ’80 e ’90, passando dalle famose ballate ai brani rock per un omaggio filologico e completo dell’artista abruzzese.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La capienza massima è di 199 posti presso la corte, e 99 posti nella Sala delle Vedute. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono appunto nella sala interna e l’accesso avverrà secondo ordine di arrivo. Disponibile il servizio bar curato da AVF.

Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 0536/833298 (in orari apertura: sab e dom ore 15.00-19.00); possibile consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata. Mascherina consigliata.