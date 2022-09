Con l’appuntamento del 7 settembre dedicato ai vini rossi, chiude l’edizione 2022 di “Calici in Rocca”, uno degli appuntamenti di fine estate più amati dagli scandianesi e non solo che anche quest’anno hanno polverizzato i biglietti disponibili in poche ore rendendo le due serate un enorme successo.

L’impegno del Comune di Scandiano per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio non si ferma però qui.

Nasce infatti quest’anno, domenica 11 settembre, “Spiriti in Rocca”, con la collaborazione di alcuni tra i più importanti bartender scandianesi.

Si tratta di una serata interamente dedicata ai cocktail, in formato “baby” – alcolici e analcolici – e rivisitati alla Spergola.

Funzionamento simile a quello di “Calici in Rocca” con il pagamento anticipato tramite pagoPA, la quota a 20 euro, valida per tre cocktail baby, con bicchiere e un box degustazione di prodotti del territorio compresi.

Ad accompagnare la serata un dj set di Niky Setti e il suggestivo spettacolo di PAROLABIANCA dal titolo INVASIONI LUNARI.

Ad agitare shaker e a mixare sapientemente i sapori ci saranno Ferdy Liguori del Caffé Moro, Mattia Lotti “Brand Ambassador Sabatini” del Freestyle Cocktail Bar e Alle Resciniti de Il Piccolo Specialty.

Per prenotarsi occorre seguire il seguente link dalla pagina dedicata sul sito web del comune o sui social e selezionare dal menù a tendina in alto la voce “Spiriti in Rocca”.

Altro appuntamento da non perdere quello che chiuderà questa kermesse. Il 14 settembre infatti, tra il cortile del monumento simbolo di Scandiano, i portici e la piazza, avrà luogo il brindisi alla fine della stagione calda e all’arrivo dell’autunno che avverrà a suon di birra, grazie all’edizione 2022 di “Boccali in Rocca”.

Funzionamento analogo a quello delle altre serate con pagamento anticipato con sistema pagoPA (come sopra indicato). Al costo di 10 euro si avrà diritto al calice e a 5 degustazioni. La serata sarà accompagnato dallo street food delle attività del centro storico scandianese, dalla performance live di “La boutique dello swing” e ovviamente da fiumi di ottima birra artigianale di tutti i generi. Una serata organizzata insieme a Braglia Srl – Beverage.