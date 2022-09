Torna Il Silenzio del Tempo, rassegna a cura del compositore e musicista Carlo Maver, promossa da Musica e Nuvole APS in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il Gruppo Speleologico Bolognese, il Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.

Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna che celebra l’unione tra arte e natura, ritorna nel buio assoluto delle grotte del Farneto e della Siberia, andando ad arricchire la programmazione “prehistorica” del settembre sanlazzarese.

Quattro appuntamenti musicali che hanno come protagonista la musica, ma anche l’ascolto, il territorio, l’aggregazione, la natura e la storia, per creare momenti di intenso impatto emotivo, sfruttando le quinte naturali del territorio e i suoi luoghi più caratteristici e stupefacenti, come le grotte del Parco dei Gessi Bolognesi (candidato alla lista del Patrimonio Unesco).

“Siamo orgogliosi di continuare la collaborazione con Carlo Maver – aggiunge l’Assessore alla Cultura –, un artista innamorato del territorio che sa fare dialogare natura e arte come nessun altro”.

Ecco il programma degli appuntamenti (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: monia.cesari@enteparchi.bo.it; Tel. 051 6254821):

10 Settembre 2022 – “La grotta della Sibilla”

Grotta della Siberia

ore 10.00 e ore 11.30

Luisa Cottifogli – Voce e percussioni

11 Settembre 2022 – “Passato futuro”

Grotta della Siberia

ore 10.00 e ore 11.30

Vincenzo Vasi – Theremin, voce, flauto nasale

24 Settembre 2022 – “Menemonica”

Grotta del Farneto

ore 10.00 e ore 11.30

Marco Colonna – Clarinetto basso

25 Settembre 2022 – “Primitivismo”

Grotta del Farneto

ore 10.00 e ore 11.30

Carlo Maver – Flauti

Fabio Mina – Flauti e strumenti etnici