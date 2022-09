I Carabinieri della provincia di Modena proseguono i controlli nelle piazze e nelle aree verdi cittadine, in orario serale e notturno, così come pianificato dal Comando Provinciale dell’Arma per garantire la fruibilità degli spazi pubblici in sicurezza. Nel corso delle attività, i militari della Tenenza di Vignola hanno segnalato alla Prefettura di Modena due 19enni, controllati a piedi e sorpresi in possesso piccoli quantitativi di hashish.

A Maranello, i militari del locale Comando Stazione, nell’attuazione di specifici servizi di controllo alla circolazione stradale nel centro urbano, nel tardo pomeriggio di ieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 46enne sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcool. Nel corso della vigilanza nei pressi di un parco pubblico, gli stessi militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un 23enne sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di una dose di hashish. Il giovane, che ha anche rifiutato di sottoporsi all’accertamento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al test.

Durante uno dei controlli effettuati nella Via Crispi di Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno proceduto all’arresto di un 23enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, trovato in possesso di 2,8 gr. di cocaina, non ha esitato a strattonare i militari nel tentativo di impedire il compimento degli atti d’ufficio.