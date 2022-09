Proseguono le iniziative previste nell’ambito della Settimana dello Sport e del Benessere organizzata dal Comune di Vignola, in collaborazione con il Distretto di Vignola di Ausl Modena e le associazioni sportive e di volontariato del territorio.

Mercoledì 7 settembre, l’ex ciclista professionista, commentatore Rai e commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Davide Cassani sarà a Vignola per presentare il suo ultimo libro “Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere” (Rizzoli editore). Presso il Parco della Biblioteca comunale, alle ore 20.30, verrà presentato il libro in cui Cassani racconta la sua vicenda personale e professionale, partendo dal punto più amaro della propria lunga carriera – quando, appena esautorato dal ruolo di ct della Nazionale, si trovò da solo sul divano di casa a gioire per la conquista dell’oro nella gara su pista a Tokyo 2021 – per scandagliare, a una a una, tutte le risorse interiori che la bicicletta, sempre fortemente “voluta”, gli ha permesso di sviluppare negli anni. Intervengono anche la sindaca Emilia Muratori e l’assessore allo Sport del Comune di Vignola Luca Righi. Conduce l’incontro la giornalista Roberta Vandini.

Hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa la Libreria dei Contrari di Vignola, Sistem Costruzioni e le associazioni di volontariato locale Pedale Vignolese, Olimpia settore ciclismo, Mezaluna e Università Popolare Natalia Ginzburg.

Sempre mercoledì 7 settembre, ma alle ore 18.00, nel Parco di Villa Trenti, è in programma “Una giornata con PAIR”, Lezione teorico –pratica a cura Centro Attività Motorie, in collaborazione con l’Università di Bologna e PAIR.