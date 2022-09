Nuovi interventi per un importo di oltre 400mila euro a sostegno del territorio a Castelfranco Emilia, soprattutto sul fronte della prevenzione incendi e delle manutenzioni. L’Amministrazione comunale ha infatti destinato 250mila euro per i CPI, certificati di prevenzione incendi, di tutte le strutture pubbliche, edifici scolastici in primis. Un’iniziativa volta a verificare ulteriormente e sempre in chiave preventiva tutte le situazioni di particolare vulnerabilità sul fronte incendi.

Saranno pertanto controllati tutti gli edifici in base alle normative vigenti, eseguendo tutti gli interventi che si renderanno necessari come ad esempio la sostituzione porte con inserimento delle REI, le cosiddette porte tagliafuoco, dove previsto, così come saranno inseriti nuovi maniglioni antipanico ove necessario. In quest’ampia gamma di interventi, sono previsti anche i controlli di tutti gli erogatori antincendio pubblici.

Contestualmente, per un importo complessivo di 170mila euro, al via su tutto il territorio una nuova sessione di interventi di manutenzione straordinaria: un ulteriore ed importante intervento che si va ad aggiungere ad altri già effettuati anche nel corso degli ultimi mesi, e che interesserà i marciapiedi, le scuole e i bagni delle stesse, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente questi spazi, rendendoli ancora più funzionali sia per i bambini che per tutti gli operatori del settore scolastico.