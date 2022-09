Via Saffi, chiusa da ieri per un intervento di ripristino della pavimentazione all’altezza della copertura del canale Torrente Ravone, verrà riaperta entro oggi in direzione periferia a corsie ristrette. La corsia preferenziale in direzione centro resterà invece chiusa fino a mercoledì.

Le linee bus attualmente deviate, dopo la riapertura della direzione periferia torneranno a percorrere via Saffi grazie al restringimento delle corsie in direzione opposta.