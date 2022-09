C’è tempo fino a lunedì 12 settembre per partecipare alle tre selezioni di personale, indette dal Comune di Sassuolo, finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato e part time (18/36 ore) di alta specializzazione di Categoria D.

La selezione è finalizzata all’individuazione del candidato con la più alta competenza professionale ed attitudine al ruolo e non dà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di merito. Una volta individuato il candidato la Commissione rimette gli atti al Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane per la sottoscrizione del contratto di lavoro, previa adozione di apposito atto in cui viene definita anche l’eventuale attribuzione dell’indennità ad personam ex art. 110 c. 3 del TUEL.

Le tre persone individuate si occuperanno dei tre progetti PNRR “Parco del Palazzo Ducale”, “Antica Paggeria” e “Ex Teatro Politeama”.

Per la partecipazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea (DL) ordinamento previgente al DM 509/1999 e titoli equiparati in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio ed equipollenti; lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM) del nuovo ordinamento equiparate a uno dei sopra citati diplomi di laurea, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009, n. 233 ss.mm.ii..

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire e completare entro il termine sotto indicato la procedura telematica di iscrizione. La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12 del 12 settembre 2022 e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.