E’ stata inaugurata ieri, domenica 4 settembre, la nuova ambulanza in dotazione all’Avap di Polinago, che a partire dal prossimo 15 settembre, estenderà il proprio servizio di emergenza urgenza anche alle ore serali, ampliando la copertura oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 a mezzanotte e al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

L’ambulanza, acquistata con il contributo della Fondazione di Modena, di alcune realtà locali e con le donazioni dei cittadini integra la dotazione di mezzi dell’associazione che può contare ora tre ambulanze e quattro auto per i 20 volontari e i tre dipendenti in servizio a Polinago.

L’estensione del servizio, invece, era chiesta da tempo dall’amministrazione comunale e sostenuta anche dall’Avap, che ha ricevuto proprio in questi giorni il nulla osta da parte della direzione dell’Azienda sanitaria locale alla modifica dell’offerta di servizio alla cittadinanza.

Per il presidente Giuseppe Cassanelli «questo ampliamento orario rappresenta un traguardo decisivo per il territorio, fortemente sostenuto da Avap. Basti pensare che fino ad un anno fa il servizio era attivo solo sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, per 30 ore settimanali. Poterlo estendere fino a 100 ore settimanali – conclude Cassanelli – è vitale per la nostra comunità».

Anche per l’amministrazione comunale si tratta di un grande risultato, che garantisce una maggiore copertura del servizio di assistenza per Polinago e tutto il territorio circostante, da Lama Mocogno a Prignano, con l’obiettivo futuro di riuscire ad avere la copertura completa sulle 24 ore per tutto l’anno.

L’Avap di Polinago ospita nella propria sede di via Orazio Vecchi, inaugurata nel 2016, diversi servizi di carattere sanitario del territorio, come ad esempio il punto prelievi, la sede Avis, l’ambulatorio medico territoriale e il centro operativo comunale (Coc).