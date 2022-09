Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Quartiere Lame” e lo svincolo 6 “Catelmaggiore”, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via a Paolo Fabbri, Via Genuzio Bentini, Via William Shakespeare, Via Stendhal, Via Corticella e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 “Castelmaggiore”.