Poco dopo la mezzanotte, a Novi di Modena su via Provinciale Mantova, un incendio ha interessato un autofurgone in sosta all’interno dell’area cortiliva di una ditta di ricambi auto. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dai distaccamenti dei Vigili del fuoco di Carpi e San Felice. Coinvolti nel rogo altri 2 furgoni in in modo grave. No si registrano feriti.



