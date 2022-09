E’ stata una giornata dai due volti quella del Bowl di Flag Football organizzata Domenica dagli Hogs Reggio Emilia presso l’impianto di via Mogadiscio.

Il programma dei bowl prevede tante partite giocate in varie città per arrivare ad una classifica nazionale, per poi disputare un torneo finale.

Presenti oltre alla squadra di casa : Bengals Brescia, Doves Bologna, Lions Bergamo, Thunders Trento.

Il torneo giocato sui due campi allestiti nell’impianto di casa è stato combattuto e acceso proprio in funzione dei risultati che erano importanti per accedere alle fasi finali di Grosseto del 17-18 Settembre portandosi più in alto possibile in classifica generale.

Dal punto di vista sportivo la squadra reggiana si è aggiudicata una partita sulle tre disputate, ma le altre avversarie erano due pretendenti al titolo.

L’organizzazione ha lavorato per preparare l’impianto nel migliore dei modi permettendo alle cinque squadre di ruotare sui campi da gioco, rilassarsi e ristorarsi negli intervalli, al pubblico di poter seguire le partite da vicino, chiudendo con un rinfresco con tutti i partecipanti, significativo per il successo della giornata.

Al temine i ringraziamenti dello sponsor degli Hogs Flag Football, Luca Panisi di Ricerca Perdite Srl, che ha raggiunto l’impianto con una delle sue Muscle Car in perfetto stile USA.

Risultati: Lio-Thu 42-13; Dov-Hog 39-28; Ben-Lio 6-51; Dov-Thu 40-6; Lio-Hog 47-12; Ben-Dov 27-47; Thu-Hog 26-30