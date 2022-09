Poco dopo le 22.30 di ieri i Carabinieri della stazione di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via stradone a Molino, frazione di Gazzata di San Martino in Rio, dove si è verificato un incidente a seguito del quale sono rimasti feriti tre giovani.

Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri Stazione di Correggio, un 19enne alla guida di una Suzuki Jimmy percorreva via Stradone quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del veicolo ch’è uscito dalla sede stradale senza il coinvolgimento di terzi. Oltre al conducente anche suoi due amici, entrambi 19enni, rimanevano feriti. I tre sono quindi stati condotti in ospedale. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Correggio.