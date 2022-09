Giorgio Panariello sul palco della 51esima edizione del Settembre formiginese, in piazza Calcagnini. L’appuntamento, in programma domani (martedì 6 settembre) alle 21, è organizzato dall’Associazione Amici per la Vita e GP Eventi con il patrocinio del Comune di Formigine e il sostegno del Comune di Fiorano Modenese e alcuni sponsor.

Lo spettacolo del celebre cabarettista toscano, dal titolo “La favola mia”, darà modo ai presenti di trascorrere una serata allegra e contemporaneamente contribuire ad un fine benefico; con il ricavato che sarà totalmente devoluto per la realizzazione dell’Hospice che sorgerà a Fiorano e servirà tutti i comuni dell’area sud della provincia di Modena. Un’occasione, inoltre, per festeggiare i 25 anni dalla nascita dell’associazione e un momento di festa per tutti coloro che nel corso degli anni hanno sostenuto le sue attività.

Amici per la Vita è nata a Formigine nel 1997 con lo scopo di sostenere i malati terminali, oncologici e neurologici, ma anche le loro famiglie nel superamento delle difficoltà e nelle necessità quotidiane. Attualmente questa realtà raggruppa circa 150 soci che collaborano nelle attività con un’equipe medico/psicologica in grado di garantire al malato e alle persone che lo circondano la giusta assistenza. Tra le azioni portate avanti nel comprensorio modenese ci sono l’assistenza medica, psicologica e fisioterapica, l’assistenza sociale per le famiglie in difficoltà e sostegno ed assistenza a persone colpite da patologie particolarmente invalidanti.

“Questo progetto – spiega il presidente di Amici per la Vita, Christian Barbieri – contribuirà a dare un aiuto concreto alle famiglie con persone affette da malattia grave in fase terminale. Nella giornata del 6 settembre, prima dello spettacolo in centro a Formigine, è in programma un incontro pomeridiano a Fiorano Modenese. Alle 18.30, presso Casa Corsini, alla presenza di Giorgio Panariello e delle autorità, presenteremo ufficialmente il progetto alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è partire con il sorriso e renderlo, prendendo in prestito il titolo dello spettacolo, La favola di tutti”.

I biglietti sono acquistabili su TicketOne.