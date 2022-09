Entra nel vivo la Settimana dello Sport e del Benessere organizzata dal Comune di Vignola, in collaborazione con il Distretto di Vignola dell’Ausl e le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Lunedì 5 settembre, alle ore 12.00, è in programma una breve cerimonia di presentazione alle società sportive e alla città dei lavori di sistemazione del parquet in legno del Palazzetto dello Sport Città di Vignola, in via Di Vittorio, appena terminati.

Su richiesta delle società sportive di basket e pallavolo che di solito utilizzano la struttura, sono stati programmati ed eseguiti lavori di rifacimento, levigatura e risagomatura delle linee dei campi di basket e pallavolo per un valore di 21mila e 500 euro. Entro la fine di settembre, inoltre, saranno portati a conclusione anche i lavori di montaggio di pellicole anti-abbagliamento sulle vetrate che si affacciano su via Agnini. In questo caso il costo dell’intervento è di 7mila e 100 euro. La struttura rinnovata, con l’avvio dell’anno scolastico, sarà naturalmente al servizio di tutte le scolaresche che usano il Palazzetto come palestra.

Sempre nell’ambito della Settimana dello Sport e del Benessere, nel pomeriggio di lunedì 5 settembre, presso il Centro nuoto intercomunale, sono previste attività gratuite dimostrative, a partire dalle ore 18.30, con ABS Tonificazione e core. Alle ore 20.30, infine, presso la Biblioteca di Vignola, è in programma “Evolution Programme e generazione S – Il giocatore del 2030”, incontro di informazione organizzato da Us Terre di Castelli rivolto ai tecnici, atleti, genitori e tutti gli interessati. Interverranno Antonio Varini e Valerio Rocchetti (Sassuolo calcio), Davide Mattioli (responsabile centri federali Figc Emilia Romagna) e Claudio Testoni (Us Terre di Castelli).