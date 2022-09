Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso dei servizi esterni predisposti dal Comando Provinciale di Modena nelle piazze ed aree verdi dei centri urbani per garantire ai cittadini la fruibilità degli spazzi liberi anche in orario serale e notturno, hanno controllato un 25enne a bordo di un’autovettura, trovato in possesso di 2 gr. di cocaina.

Approfondito il controllo anche presso il domicilio, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un’altra dose della medesima sostanza. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.