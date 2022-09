Terza giornata per la quinta edizione di Scenario Festival sabato 3 settembre alla Manifattura delle Arti, un progetto dell’Associazione Scenario, direzione artistica di Cristina Valenti, realizzato con DAMSLab – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena, con il contributo di MiC Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro Nazionale, Dipartimento Educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Cassero LGBTI+ Center, Gender Bender, Cronopios, Il Cameo e con Fondazione Teatro Metastasio, Hystrio Festival, Teatro Due Mondi, L’Arboreto| Teatro Dimora Mondaino.

Alle ore 17 presso il DAMSLab/Auditorium si svolgerà il TALK (15’) dei Fratelli Dalla Via, compagnia vincitrice del Premio Scenario 2013, una dichiarazione di poetica per i giovani artisti che stanno concludendo il percorso del Premio.

A seguire la Premiazione dei vincitori del Premio Scenario infanzia 2022 da parte della Giuria, presieduta dall’attrice-autrice Marta Dalla Via, vincitrice con il fratello del Premio Scenario 2013, e composta da Bruna Gambarelli (fondatrice di Laminarie/Dom la cupola del Pilastro, operatrice culturale, docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo), Fabrizio Pallara (regista, scenografo, drammaturgo, attore, finalista del Premio Scenario 2003), e dai soci dell’Associazione Scenario Cristina Valenti (presidente e direttore artistico Associazione Scenario, professore associato di Discipline dello spettacolo Università di Bologna), Jacopo Mai (componente Consiglio Direttivo Associazione Scenario, vicepresidente di Teatro Gioco Vita, Piacenza).

Alle ore 19 al DAMSLab/Teatro sarà presentato il corto teatrale vincitore del Premio Scenario infanzia 2022 (20’).

Alle ore 21 al Giardino del Cavaticcio la compagnia Nardinocchi/Matcovich presenta “Arturo” (foto), di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, una produzione Florian Metateatro, Rueda/Habitas, vincitore ex aequo del remio Scenario infanzia 2020. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà, allo stesso orario, presso il DamsLab/Teatro.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Bologna – Manifattura delle Arti:

DAMSLab, piazzetta P.P.Pasolini 5b (ingresso via Azzo Gardino 65)

Giardino del Cavaticcio (ingressi da via Don Minzoni, via Azzo Gardino e via F.lli Rosselli)

Il Cameo, piazzetta P.P.Pasolini (ingresso Via Azzo Gardino 65)

MAMbo, Via Don Minzoni 14

