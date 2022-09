Giornata decisiva quella di domani sui campi dello Sporting Club Sassuolo, per l’aggiudicazione del titolo tricolore Under 13 maschile. Nel singolare, gli atleti a contendersi questo ambito trofeo, lo scudetto di campione italiano appunto, saranno Filippo Garbero, tesserato per il Tennis Club Genova, classifica 2.8, testa di serie nr. 1 del tabellone e Carlo Paci, tesserato per il Circolo Tennis Zavaglia (RA), classifica 3.1, testa di serie nr. 3 del tabellone.

Le rispettive partite odierne hanno avuto andamenti molto differenti fra loro. Mentre Carlo Paci, con un perentorio 6/1 6/0, maturato in poco meno di un’ora, si sbarazzava di un incolpevole Andrea Petrini, Filippo Garbero ha dovuto lottare contro un ostico Mattia Baroni e dopo quasi due ore di gioco è riuscito a prevalere con il punteggio di 7/6 6/4.

Nella finale scudetto di doppio sarà il tandem Cosimi/Meacci, rispettivamente del CTS Ostia Antica e del CT Pontedera, che ieri hanno sconfitto la coppia Petrini/Spircu per 6/2 6/2, a vedersela con la coppia Cona/Fucile, rispettivamente del TC Rungg e del TC Vicenza, che, inaspettatamente, hanno sconfitto la testa di serie nr. 1, la coppia Garbero/Paci con il punteggio di 2/6 6/0 10/2.

Il programma di domani prevede la disputa delle finali in contemporanea con inizio alle ore 10.

L’ingresso al club di Via Vandelli per assistere alle finali scudetto sarà, come sempre, aperto a tutti. Ricordiamo inoltre che è possibile seguire l’andamento degli incontri tramite il “live score” predisposto dalla Federtennis nell’apposita pagina dedicata sul sito www.federtennis.it.