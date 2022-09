Stamane, presso il parco del Bistrò 53 a Carpi, si è svolta la Conferenza stampa di presentazione del programma del XXIV° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI, promosso dalla Nazareno Cooperative Sociali, che si svolgerà dal 9 settembre al 22 ottobre prossimi tra le città di Bologna, Carpi, Correggio, con lo slogan: “E TI VENGO A CERCARE”.

Ad accogliere la stampa sia in presenza che in collegamento online, Sergio Zini, Presidente della Nazareno Cooperative, Stefano Malagoli, responsabile organizzatore del Festival ed Enrico Zanella, direttore dell’ “Orchestra Scià Scià”.

In collegamento streaming invece si è dialogato con, Clarisa García Rodriguez e Gabriela Martín León, coordinatrici del gruppo professionale di teatro-danza inclusivo di Fritsch Company della Fondazione Psico Ballet Maite León di Madrid che si esibirà nell’ambito del programma del FestivalFilosofia di Carpi, e Luca Trapanese, padre single di una bambina down adottata nel 2018 e fondatore di varie realtà a sostegno di disabili gravi, autore del libro “Nata per me” che verrà presentato, appunto, nel corso del Festival.

A portare i saluti di benvenuto è stato Stefano Malagoli che ha poi così spiegato le motivazioni con cui è stato concepito il titolo del Festival di quest’anno: “Questi anni di restrizioni anti Covid hanno portato a galla l’esigenza di ritrovare le relazioni e la vicinanza, il risentirci insieme e di risentirci coinvolti in qualcosa ed essere parte di qualcosa. Allora, la sfida del “E TI VENGO CERCARE”, deve essere prima tra di noi e poi in secondo luogo all’esterno per riaffermare il primato delle relazioni e della ricchezza che siamo reciprocamente uno per l’altro. Con queste istanze abbiamo provato a costruire il programma di questo Festival”.

Durante la lettura del programma ci sono stati gli interventi online di Clarisa García Rodriguez e Gabriela Martín León, di Fritsch Company e di Luca Trapanese, autore del libro “Nata per me”.

È poi intervenuto il maestro Enrico Zanella, autore del volume “A Different Conductor” che contiene il contenuto del suo nuovo metodo di inclusione con la musica e da cui prende il nome anche il Corso, suddiviso in tre incontri (che rientrano sempre nel programma del Festival) ed è rivolto ad insegnanti ed operatori.

Infine, Sergio Zini, ha presentato il Convegno in cui si tratterà il tema dell’autismo ma visto da prospettive diverse che coinvolgono tutti non solo le persone con questa disabilità.

Malagoli ha poi concluso presentando la App ed il nuovo Sito del Festival: www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it: si potranno seguire tutti gli eventi, avere info ed aggiornamenti oltre che accedere alle prenotazioni per partecipare alle varie iniziative.