Mercoledì 31 agosto si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo, composto da 6 membri designati da Provincia di Modena, Comune di Modena, Arcidiocesi di Modena-Nonantola e Ministero dell’Università e della Ricerca.

Alla presidenza è stato eletto il professor Giuliano Albarani. Insegnante di materie letterarie presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Carpi, Albarani è al suo secondo mandato.

Del consiglio uscente sono stati confermati anche la professoressa Giovanna Morini, dirigente scolastico del Liceo Muratori-San Carlo di Modena, e l’avvocato Vittorio Lugli, confermato nel ruolo di Segretario. Di nuova nomina sono invece l’avvocato Andrea Ballestrazzi, indicato dal Comune di Modena, e le professoresse Berenice Cavarra ed Elisa Valeriani, entrambe designate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il consiglio rimarrà in carica per il quinquennio 2022-2027 e avrà, fra i suoi compiti, la programmazione delle attività e degli eventi per il quattrocentesimo anniversario del Collegio San Carlo, che cade nel 2026.