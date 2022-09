Domenica 11 settembre sarà presentata ufficialmente l’associazione “…Scandian le un gran Scandian…”. L’evento si svolgerà presso uno dei luoghi più suggestivi della città del Boiardo, ovvero il Castello della Torricella.

«La nostra è un’associazione culturale senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e aconfessionale – afferma il presidente Fausto Cocchi – Lo scopo principale è quello di valorizzare l’operato di tutti i gruppi e le associazioni che già operano (con ottimi risultati!) a Scandiano e nei territori limitrofi. Lo vogliamo realizzare attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse specifiche del nostro territorio».

Scandiano, da questo punto di vista, è un luogo ricco di opportunità: l’ambiente naturale, le ricchezze architettoniche, i castelli, le chiese e l’offerta enogastronomica sono solo alcune delle eccellenze che l’associazione vuole valorizzare.

Le idee sono tante e la voglia non manca: «Tra le nostre proposte non mancheranno conferenze e pubblicazioni di volumi di storia locale. Un ambizioso progetto è certamente quello di realizzare il parco tematico che, tra le tante prerogative, si propone la valorizzazione della Necropoli Neolitica di Chiozza, tra le più importanti della nostra Regione e del Nord Italia. Attraverso la costruzione del parco, Scandiano diventerebbe un punto di riferimento didattico ed educativo per tutte le età. Si parlerà di ambiente, lavoro e sfruttamento del suolo: tutte tematiche che fanno riferimento alle note fornaci Alboni. Nello stesso posto, vogliamo poi creare uno spazio aggregativo anche per i più giovani, al fine di lasciar esprimere le loro personalità».

L’associazione si propone di coinvolgere istituti scolastici, le realtà associative e gli enti del territorio in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio stesso, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all’accessibilità degli spazi e delle risorse locali.

Il presidente lancia un appello: «Il supporto più grande, tuttavia, è quello della cittadinanza, che diventa attiva e partecipe delle iniziative che la riguardano: aderire a forme associative, significa essere parte di una comunità: essere parte di una comunità significa impegnarsi, ognuno secondo le proprie competenze e le proprie disponibilità, per renderla un posto migliore e più accogliente».

Per questo motivo, “…Scandian le un gran Scandian…” è un’associazione aperta a tutte e tutti, nessuno escluso, poiché ogni cittadino può fare la differenza.