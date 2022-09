A partire dalla notte di venerdì 2 settembre e fino al termine dei lavori che dovrebbero concludersi nella giornata di sabato, Hera procederà a un intervento di manutenzione sulla condotta idrica che attraversa la sede stradale della statale 253 bis Trasversale di Pianura.

Per effettuare l’intervento, che non richiederà alcuna sospensione del servizio alle utenze collegate alla rete, sarà necessario chiudere la circolazione sulla strada statale, nel tratto che va dall’intersezione con la SP 18 “Padullese” e l’intersezione con la via Sant’Antonio-Canaletta in comune di Argelato.

La strada verrà riaperta al termine dell’intervento, previsto per la giornata di sabato 3 settembre.

Saranno posizionati in prossimità del cantiere i cartelli informativi per comunicare le deviazioni al traffico e i percorsi alternativi.