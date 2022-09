Tutte le persone che a partire da venerdì 2 settembre risultano positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, da lunedì 5 settembre riceveranno un sms contenente un codice OTP e un link al sito dell’Azienda USL attraverso cui prenotare il proprio tampone gratuito di guarigione che verrà eseguito presso uno dei punti presenti sul territorio dell’Azienda USL di Bologna.

Dal 2 settembre, pertanto, per la prenotazione del tampone di guarigione i cittadini non si rivolgeranno più al proprio medico di Medicina Generale che resta comunque il clinico di riferimento per la comunicazione della sintomatologia sospetta.

Rimangono sempre e comunque accessibili gli altri canali di prenotazione ed esecuzione dei tamponi: farmacie ed autosomministrazione del test con successivo caricamento dell’esito su FSE.

Prende dunque avvio il primo step di una riorganizzazione che da ottobre, grazie ad un’ulteriore un’implementazione del sistema, riguarderà anche la prenotazione del tampone diagnostico.